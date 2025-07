Volley femminile Italia eliminata ai Mondiali U19 | azzurre ko ai quarti gli USA dominano il tie-break

L’avventura delle giovani azzurre ai Mondiali Under 19 di volley si conclude ai quarti di finale, con una sconfitta combattuta contro gli USA in un emozionante tie break. Nonostante il vantaggio di 2-1, le ragazze italiane hanno ceduto nel set decisivo, lasciando il sogno di medaglia. È stata una gara intensa che ha mostrato il talento e la determinazione della nostra Nazionale, pronta a tornare più forte di prima.

Termina ai quarti di finale l’avventura dell’Italia ai Mondiali Under 19 di volley femminile. La nostra Nazionale è stata sconfitta dagli USA per 3-2 (31-29; 23-25; 21-25; 30-28; 15-8) e non è riuscita ad approdare in zona medaglie nella rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Osijek (Croazia). Le azzurre sono state in vantaggio per 2-1, ma nella lunga serie ai vantaggi del quarto parziale non hanno avuto l’occasione per chiudere e sono state trascinate al tie-break, dove le americane si sono rivelate più forti. Dopo aver infilato cinque vittorie nella fase a gironi e aver regolato l’Argentina agli ottavi di finale, l ‘Italia si ferma proprio sul più bello e resta giù dal podio dopo dodici anni di grandi gioie: oro nel 2015 e nel 2017, argento nel 2019 e nel 2021, bronzo nel 2023 prima del ko odierno contro una formazione che ha conquistato il titolo due anni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it