Thor Love and Thunder: Loki sarà nel film? Non come vi aspettereste

Thor – Love and Thunder: è stato rilasciato il trailer di uno dei film Marvel più attesi in assoluto. Scopriamo se ci sarà Loki Non solo Thor è uno degli eroi più popolari della Marvel e degli Avengers, ma questo trailer in particolare era atteso con grande curiosità. Alcune rivelazione precedenti avevano acceso l'interesse di tutti gli appassionati del dio del tuono e non solo. Locandina di Thor – Love and Thunder (screenshot)Il trailer svela alcune informazioni, ma si tiene ancora molti "segreti" per sé. Tuttavia, è riuscito nello scopo di attirare l'interesse dei fan e sopire la maggior parte delle preoccupazioni. Ora il resto del compito rimane al film, che uscirà il prossimo 6 ...

