Advertising

tg2rai : #UltimOra, #StatiUniti, sparatoria alla #RobbElementaryschool di Uvalde in #Texas. 21 vittime di cui 19 bambini e 2… - Agenzia_Ansa : Bagno di sangue in una scuola elementare del Texas. Un ragazzo di 18 anni apre il fuoco e uccide 14 bambini e un in… - fattoquotidiano : 'Sparava a chiunque si trovava davanti, Appena entrato nella scuola ha iniziato a sparare a bambini, insegnanti, ch… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #texas, studente con un Kalashnikov e un fucile arrestato vicino a una #scuola il giorno dopo la strage - Dome689 : RT @Open_gol: È successo all'esterno della scuola superiore Berkner di Richardson, 560 chilometri a nord di Uvalde -

All'indomani della strage alla Robb Elementary School di Uvalde , la polizia ha arrestato - sempre in- unocon una pistola stile Ak - 47 (il Kalashnikov) e un fucile stile Ar - 15, il più usato nelle sparatorie in Usa. L'arresto è avvenuto all'esterno della scuola superiore Berkner di ...All'indomani della strage alla Robb Elementary School di Uvalde , la polizia ha arrestato - sempre in- unocon una pistola stile Ak - 47 (il Kalashnikov) e un fucile stile Ar - 15 , il più usato nelle sparatorie in Usa. L'arresto è avvenuto all'esterno della scuola superiore Berkner di ...ll'indomani della strage alla Robb Elementary School di Uvalde, la polizia ha arrestato - sempre in Texas - uno studente con una pistola stile Ak-47 (il Kalashnikov) e un fucile stile Ar-15, il più ...All'indomani della strage alla Robb Elementary School di Uvalde, la polizia ha arrestato - sempre in Texas - uno studente con una pistola stile Ak-47 (il Kalashnikov) e un fucile stile Ar-15, ...