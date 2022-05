Svezia e Finlandia fanno litigare Erdogan e Macron | che succede nella Nato

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente turco Recep Tayyipha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anadolu spiegando che durante la conversazione si è parlato della guerra russa in Ucraina e delle richieste di aderire allapresentate dallae dalla. Nel colloquio si è anche parlato di rapporti bilaterali tra Ankara e Parigi. La presidenza turca ha reso noto cheha detto ache il sostegno cheforniscono al Pkk e all'Ypg non è coerente con lo spirito di solidarietà dell'Alleanza Atlantica. Il presidente francese Emmanuelha chiesto al suo omologo turco Recep Tayyipdi ...

Advertising

GiovaQuez : Cuperlo: 'Credo ci sia un problema di rispetto della sovranità e volontà di popoli, governi e parlamenti. La Finlan… - GiovaQuez : Applebaum: 'Svezia e Finlandia credo entreranno nella Nato, collaborano insieme da anni, hanno eserciti compatibili… - FerdiGiugliano : 'La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina ????, e alla minaccia che… - tempoweb : Ingresso nella Nato, Francia e Turchia litigano per Svezia e Finlandia #francia #turchia #nato #svezia #finlandia… - FraLauricella : #Macron ha esortato #Erdogan a rispettare la scelta sovrana di #Finlandia e #Svezia di aderire alla #NATO. AFP… -

Questa mattina il presidente francese Macron ha in programma una conversazione telefonica con il leader turco Erdogan: la Turchia ha minacciato di esprimersi contro l'ingresso di...Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan a 'rispettare la scelta sovrana' didi aderire alla Nato. In una conversazione telefonica avvenuta questa mattina, i due capi di Stato hanno parlato soprattutto del veto turco all'adesione dei due Paesi scandinavi ...Sono in totale 24 le nazioni rappresentate: Italia, Finlandia, Belgio, Irlanda, Estonia, Giappone, Gran Bretagna, Svezia, Francia, Spagna, Norvegia, Russia, Bolivia, Argentina, Repubblica Ceca, ...Il presidente turco insiste sul rifiuto: "I contatti di Svezia e Finlandia con persone e istituzioni affiliate al Pkk e all'Ypg contraddicono lo spirito di solidarietà proprio della Nato" ...