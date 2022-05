“Sono viva” | spavento per Giulia De Lellis dopo l’accaduto | adesso parla lei

(Di giovedì 26 maggio 2022)Detorna are con suoi tantissimi follower di quanto è accaduto e li rassicurail suo stesso forteL’influencer milanese è sempre in giro per l’Italia -e non solo- agli eventi più inn circondata da tante persone ed il suo grande amore Carlo. Negli ultimi giorni ha fatto preoccupare un L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

santegidionews : Marco Impagliazzo: 'Sono qui per dire grazie a tutti. La guerra contro l'Ucraina è piena di energia negativa, viole… - NinettaOrlando : @speranza_viva Questa settimana sono bianche?? Fuori abbiamo piantato tantissime rose, Franco si sbizzarrisce?? - agustdssmile : sto vivendo sono vivissima mai stata più viva di così - Paola17455873 : @MarcoMolinaro12 @Nudols3 @Mov5Stelle Ho sempre votato Pci/PD Delusione enorme!!!! Mai risolto i problemi del lavo… - solonelygolden : @aizitel_ sono viva, ha smesso ma giuro ho fatto il giallo -

... non ha un motivo particolare per essere qui: "venuto per il cuore, ho letto, ho sentito...", ... E il dolore, affidato nella notte ad Allah, per una ragazza che voleva essere.. ...La madre del poliziotto, nonostante le ferite, è ancora. Dopo essere stata curata dai medici e infermieri del 118 è stata trasportata con l'elisoccorso in ospedale. Le sue condizionigravi, ...Agrifood Forum 2022 di Rinnovabili.it: politica e associazioni di categoria si confrontano sull’agenda per superare le crisi attuali.Giulia De Lellis torna a parlare con suoi tantissimi follower di quanto è accaduto e li rassicura dopo il suo stesso forte spavento ...