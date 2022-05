Scuola Texas: Irma e Eva, maestre coraggiose. Hanno fatto scudo ai bimbi (Di giovedì 26 maggio 2022) La strage in Texas Tra un giorni sarebbero andati tutti in vacanza, sono invece finiti all'obitorio: 19 bambini e due delle loro maestre di quarta alla Robb Elementary School di Uvalde, Texas, sono le ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) La strage inTra un giorni sarebbero andati tutti in vacanza, sono invece finiti all'obitorio: 19 bambini e due delle lorodi quarta alla Robb Elementary School di Uvalde,, sono le ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #25maggio 19 bambini di una scuola elementare uccisi in #Texas lo sparatore usava fucile d'assalto AR-15 versione c… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - GassmanGassmann : 14 bambini uccisi in una scuola in Texas da un ragazzo di 18 anni. L’America ha totalmente perso il controllo delle… - mimmoalba1 : RT @Giorgiolaporta: Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le #armi. A… - rossageranio : RT @parallelecinico: Ieri in Texas un ragazzo ha compiuto l'ennesima strage in una scuola americana, uccidendo 19 studenti e due insegnanti… -