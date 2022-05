Roma, due tifosi aggrediti: uno con arma da taglio (Di giovedì 26 maggio 2022) Un brutto episodio nella notte dei festeggiamenti a Roma dopo il trionfo in Conference League dei giallorossi. Due tifosi sono stati aggrediti dopo il fischio finale e dopo l’evento coi maxi schermi all’Olimpico. Il primo episodio, in viale della Vignola, nel quartiere Flaminio: qui alcune persone a volto coperto hanno ferito con un arma da taglio un ragazzo, provocandogli anche un trauma cranico.Il secondo, a piazzale delle Belle Arti dove due giovani sono stati aggrediti con le medesime modalità: uno ha riportato una ferita da taglio alla coscia e l’altro ha ricevuto un pugno in faccia. Non è chiaro se gli autori delle due aggressioni siano gli stessi. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Un brutto episodio nella notte dei festeggiamenti adopo il trionfo in Conference League dei giallorossi. Duesono statidopo il fischio finale e dopo l’evento coi maxi schermi all’Olimpico. Il primo episodio, in viale della Vignola, nel quartiere Flaminio: qui alcune persone a volto coperto hanno ferito con undaun ragazzo, provocandogli anche un trauma cranico.Il secondo, a piazzale delle Belle Arti dove due giovani sono staticon le medesime modalità: uno ha riportato una ferita daalla coscia e l’altro ha ricevuto un pugno in faccia. Non è chiaro se gli autori delle due aggressioni siano gli stessi. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri. SportFace.

Advertising

OfficialASRoma : Due grandi parate di Rui Patricio salvano il risultato a inizio ripresa ?????? DAJE ROMA! #RomaFeyenoord 1-0 - stanzaselvaggia : Questi due orridi personaggi con la battuta sessista in canna sono il direttore artistico del teatro Duse (Sandro T… - pisto_gol : In Roma-Napoli del 25.10.1987, un gestaccio di Bagni verso la Curva Sud ruppe il rapporto di amicizia tra le due ti… - WLITALIA1 : RT @IlPrimatoN: Mancano cuore, volontà e denari. Ma già con i primi due si potrebbe vincere molto di più ?? @StelioFergola - DaveRoom7 : @AnnalisaChirico Multati x due minuti in doppia fila? A Roma? Ma cosa dici!!?? ???????? -