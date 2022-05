Ripescaggio dell' Italia ai Mondiali? Arriva la doccia gelata; Mancini zittito in un minuto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Da quando siamo fuori dai, eliminati ai playoff dalla Macedonia del Nord, il tormentone non ha mai smesso di placarsi: la nostra Nazionale verrà ripescata per il torneo di novembre in Qatar? Al momento nessuna possibilità, che erano circolate in seguito ai casi Iran ed Ecuador. La prima selezione per il fattoe donne lasciate fuori dallo stadio, la Tricolor per quello su Byron Castillo, con l'accusa che avrebbe giocato le qualificazioni con documentazioni falsificate. Qualche settimana fa al programma ‘La politica nel pallone' il presidentea Federgolf ed ex membro Coni, Franco Chimenti, aveva alimentato le speranze: “C'è una regola Fifa che parla di ripescaggi ea squadra più in alto nel ranking: e questa è sicuramente l'”.: “Al momento non ci ...