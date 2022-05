Pomezia, due nuovi laboratori di musica nella scuola Orazio: targhe per le studentesse morte ad Amatrice (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono stati recentemente inaugurati due nuovi laboratori di musica e nella scuola media Orazio a Pomezia. Presenti alla cerimonia la presidente della Commissione scuola Luisa Navisse, la Dirigente scolastica Caterina Di Tella gli studenti e i docenti coinvolti nel progetto. laboratori intitolati ad Elisa Cafini e Arianna Masciarelli Durante la cerimonia di inaugurazione sono state affisse due targhe per ricordare Elisa Cafini e Arianna Masciarelli, venute a mancare il 24 agosto 2014 nel terremoto di Amatrice. Presenti all’inaugurazione anche le famiglie delle rispettive ragazze. Per ricordare le due giovani sono state scelte due frasi significative: “Sorridi senza una ragione, sorridi sempre…” e “Non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono stati recentemente inaugurati duedimedia. Presenti alla cerimonia la presidente della CommissioneLuisa Navisse, la Dirigente scolastica Caterina Di Tella gli studenti e i docenti coinvolti nel progetto.intitolati ad Elisa Cafini e Arianna Masciarelli Durante la cerimonia di inaugurazione sono state affisse dueper ricordare Elisa Cafini e Arianna Masciarelli, venute a mancare il 24 agosto 2014 nel terremoto di. Presenti all’inaugurazione anche le famiglie delle rispettive ragazze. Per ricordare le due giovani sono state scelte due frasi significative: “Sorridi senza una ragione, sorridi sempre…” e “Non ...

