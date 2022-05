Advertising

ZenatiDavide : Sicilia: incontro tra Letta e Conte, nasce l’ipotesi di primarie congiunte Pd-M5s: Pd e M5s stanno discutendo sulla… - infoitinterno : Pd e M5s, ipotesi primarie congiunte in Sicilia: l'incontro tra Letta e Conte - infoitinterno : Pd: ipotesi primarie con M5s in Sicilia, nessuna decisione presa - infoitinterno : Elezioni regionali, in Sicilia ipotesi di primarie congiunte Pd-M5s - infoitinterno : Sicilia: incontro tra Letta e Conte, nasce l’ipotesi di primarie congiunte Pd-M5s -

...parlato ieri sera Giuseppe Conte ed Enrico Letta e dal Nazareno spiegano che 'è una delle', ...ha sempre votato online, il Pd ha una tradizione di gazebo ormai dal 2006 ed è evidente che la ...... l'unicapraticabile per non tramutare quella promessa in un pagherò insolvente è una tassa ...e Sinistra per primarie uniche in Sicilia sembra confermare l'avviamento dei motori della ...Un incontro fra Giuseppe Conte ed Enrico Letta ha segnato un passo nel progetto di utilizzare lo strumento delle primarie per scegliere il candidato alla presidenza della Regione Sicilia, alle elezion ..."Abbiamo cominciato a parlarne, non c'è nulla di deciso, ma la prospettiva è incoraggiante". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, sull'ipotesi di primarie congiunte tra il Pd e il M5s in vis ...