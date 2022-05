Non c’è legame tra l’adenovirus di scimpanzé di AstraZeneca e il vaiolo delle scimmie (Di giovedì 26 maggio 2022) Un foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca contro il coronavirus. L’associazione diretta tra la parola scimpanzè e il concetto di vaiolo delle scimmie. Un post su Facebook per comunicare al mondo la scoperta, creando panico e timori ingiustificati, soprattutto se si seguono i fatti di cronaca sanitaria dell’ultimo periodo. Partita nel Regno Unito, la bufala dell’associazione tra il vaccino AstraZeneca e il vaiolo delle scimmie è arrivata anche in Italia. La fake news si presenta sotto questa forma: l’immagine del foglietto illustrativo ben evidenziata e cerchiata, la caption di turno e l’invito a condividere la notizia nella propria community. La segnalazione è partita da Facta News, che – oltre a curare un progetto sulla disinformazione in ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 maggio 2022) Un foglietto illustrativo del vaccinocontro il coronavirus. L’associazione diretta tra la parola scimpanzè e il concetto di. Un post su Facebook per comunicare al mondo la scoperta, creando panico e timori ingiustificati, soprattutto se si seguono i fatti di cronaca sanitaria dell’ultimo periodo. Partita nel Regno Unito, la bufala dell’associazione tra il vaccinoe ilè arrivata anche in Italia. La fake news si presenta sotto questa forma: l’immagine del foglietto illustrativo ben evidenziata e cerchiata, la caption di turno e l’invito a condividere la notizia nella propria community. La segnalazione è partita da Facta News, che – oltre a curare un progetto sulla disinformazione in ...

