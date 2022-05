Mattarella revoca la nomina a Cavaliere al premier russo Mishustin per «indegnità» (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ritirate anche le onorificenze al ministro dell’Industria Manturov, al segretario di Stato Evtukhov e al presidente della Banca Vtb Kostin Leggi su corriere (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ritirate anche le onorificenze al ministro dell’Industria Manturov, al segretario di Stato Evtukhov e al presidente della Banca Vtb Kostin

Advertising

mikid67 : RT @andreacantelmo8: #Mattarella revoca 'per indegnità' l'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Stella d'Italia a #Mish… - patriziadegioia : RT @GabrieleCarrer: Il presidente Mattarella ha firmato i decreti di revoca “per indegnità” delle onorificenze a quattro cittadini russi le… - BLL_1973 : RT @GabrieleCarrer: Il presidente Mattarella ha firmato i decreti di revoca “per indegnità” delle onorificenze a quattro cittadini russi le… - Luxgraph : Ucraina, Mattarella revoca la nomina a Cavaliere del premier russo Mishustin per «indegnità» #corriere #news #2022… - castellammare : RT @mariamacina: FLASH Mattarella revoca 'per indegnità” il cavalierato della Repubblica italiana al primo ministro russo Mishustin // @ult… -