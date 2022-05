Macabra scoperta a Roma | cadavere di un ragazzo nel Tevere

(Di giovedì 26 maggio 2022) Terribilequella fatta poco fa, intorno alle 11, a, all’altezza di Ponte Sisto. Qui è stato avvisato, nel, un corpo che galleggiava e immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Fluviale per recuperare la salma. Chi è iltrovato morto a Ponte Sisto Il corpo che galleggiava è stato avvistato questa mattina all’altezza di Ponte Sisto, poi è stato ‘recuperato’ dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Fluviale, intervenuti sul posto, a distanza di 500 metri, dal lato di Tras. Ancora non si conosce l’identità della vittima, ma la salma sembrerebbe appartenere a ungiovane, che indossava una canottiera bianca e forse un cappellino celeste. Le indagini Ora il corpo senza vita è stato portato sulla banchina e gli ...

Terribile scoperta quella fatta poco fa, intorno alle 11, a Roma, all'altezza di Ponte Sisto. Qui è stato avvisato, nel Tevere, un corpo che galleggiava e immediatamente sono intervenuti i Vigili del ...