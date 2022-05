L’ex patron della F1 Ecclestone è stato arrestato: cosa è accaduto (Di giovedì 26 maggio 2022) Nel bagaglio aveva una pistola non dichiarata Grossi guai per L’ex patron della Formula 1, Bernie Ecclestone. Secondo quanto riporta la testata brasiliana Globo sarebbe stato arrestato nella giornata di ieri. Eccleston sarebbe reo di aver portato, illegalmente e senza dichiarare una pistola non dichiarata nel bagaglio mentre si stava imbarcando su un volo privato verso la svizzera. Le autorità locali hanno infatti individuati, tra gli effetti personali di Eccleston, durante i controlli una LW Seecamp .32 L’ex numero uno dei motori sarebbe subito stato fermato in Aeroporto. L’uomo si sarebbe difeso spiegando di non essere consapevole della presenza dell’arma tra i suoi effetti. Ecclestone se l’è comunque cavata pagando ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Nel bagaglio aveva una pistola non dichiarata Grossi guai perFormula 1, Bernie. Secondo quanto riporta la testata brasiliana Globo sarebbearrenella giornata di ieri. Eccleston sarebbe reo di aver portato, illegalmente e senza dichiarare una pistola non dichiarata nel bagaglio mentre si stava imbarcando su un volo privato verso la svizzera. Le autorità locali hanno infatti individuati, tra gli effetti personali di Eccleston, durante i controlli una LW Seecamp .32numero uno dei motori sarebbe subitofermato in Aeroporto. L’uomo si sarebbe difeso spiegando di non essere consapevolepresenza dell’arma tra i suoi effetti.se l’è comunque cavata pagando ...

