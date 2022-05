Advertising

Italian : La Banca centrale russa taglia i tassi dal 14 all'11% - CiccioLupis : RT @CarloBotta_: LA NATO va sciolta. L'OMS va rifondata di sana pianta e giudicati i vertici da un tribunale speciale. La UE va smantella… - enricofe2 : paesi dell'UE hanno congelato gli asset della Banca Centrale della Federazione Russa per un importo di circa 23 mil… - piave79 : RT @CarloBotta_: LA NATO va sciolta. L'OMS va rifondata di sana pianta e giudicati i vertici da un tribunale speciale. La UE va smantella… - iconanews : La Banca centrale russa taglia i tassi dal 14 all'11% -

Ladella Russia ha tagliato i tassi di interesse dal 14 all'11%. "Gli ultimi dati settimanali indicano un significativo rallentamento dell'attuale tasso di crescita dei prezzi . Le ...Larussa ha tagliato il tasso di riferimento per la terza volta da inizio aprile per stabilizzare il rublo e sostenere l'economia. Il tasso e' stato abbassato all'11% dal 14%, dopo i due ...Bper Banca rende noto di avere ricevuto dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione di controllo diretto in Banca Carige e, indiretto, nelle sue controllate Ba ...(ANSA) - MILANO, 26 MAG - La Banca centrale russa ha tagliato i tassi di interesse dal 14 all'11% e potrebbe tagliarli ulteriormente 'nelle ...