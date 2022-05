Il vaiolo delle scimmie diagnosticato anche in Emilia Romagna (Di giovedì 26 maggio 2022) Un paziente risultato positivo al vaiolo delle scimmie è stato ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove è isolato. "Le sue condizioni sono buone e stabili ed è in corso l'indagine epidemiologica per... Leggi su today (Di giovedì 26 maggio 2022) Un paziente risultato positivo alè stato ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove è isolato. "Le sue condizioni sono buone e stabili ed è in corso l'indagine epidemiologica per...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, ministero: 'Valutare la vaccinazione ai sanitari' #vaiolo #vaiolodellescimmie #monkeypox… - antbar12 : RT @ImolaOggi: Roche: già pronti tre kit diagnostici per il vaiolo delle scimmie - Sono disponibili nella maggior parte dei paesi. https:/… - O0706mkd : RT @_Max_Santiago_: Scoperta la nascita del vaiolo delle scimmie. Mandate una pec al ministero. -