Guerra in Ucraina: la Russia non avrebbe rinunciato a Kiev secondo Klitschko (Di giovedì 26 maggio 2022) La Guerra in Ucraina pare aver preso una direzione in cui solo alcuni territori restano teatro del conflitto. secondo alcuni osservatori sarebbe il segnale del fatto che la Russia avrebbe ridefinito e limitato i propri obiettivi. Non secondo il sindaco di Kiev secondo cui Mosca potrebbe tornare ad agire militarmente verso la capitale. Vitali Klitschko ha espresso questo concetto intervenendo nel corso del forum economico mondiale di Davos. Per Klitschko l'obiettivo della Russia è ancora prendere il controllo di Kiev secondo il primo cittadino della capitale Ucraina la Russia sperebbe «ancora di prendere il controllo della capitale ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 26 maggio 2022) Lainpare aver preso una direzione in cui solo alcuni territori restano teatro del conflitto.alcuni osservatori sarebbe il segnale del fatto che laridefinito e limitato i propri obiettivi. Nonil sindaco dicui Mosca potrebbe tornare ad agire militarmente verso la capitale. Vitaliha espresso questo concetto intervenendo nel corso del forum economico mondiale di Davos. Perl'obiettivo dellaè ancora prendere il controllo diil primo cittadino della capitalelasperebbe «ancora di prendere il controllo della capitale ...

Advertising

GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - rulajebreal : Quando un famigerato criminale di guerra diventa pacifista. Henry Kissinger ha sostenuto la dittatura di #pinochet… - _Nico_Piro_ : #26maggio in #Ucraina 3,974 morti e 4,654 feriti. Dati (al 24/5) presumibilmente sottostimati. Il bilancio delle vi… - FrancoScarsell2 : La Chiesa ortodossa ucraina ha chiesto al Patriarca ecumenico di rimuovere dal trono di Mosca,il Patriarca Kirill.… - OBonomi : RT @pbecchi: L’unica cosa certa di questa guerra è che l’Ucraina ne uscirà economicamente distrutta. La ricostruzione chi la pagherà ? Gli… -