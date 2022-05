Gabriel Jesus Juve, è più di un’idea: ritorno di fiamma per il brasiliano (Di giovedì 26 maggio 2022) Gabriel Jesus Juve è più di un’idea: ritorno di fiamma per l’attaccante brasiliano. Le ultime sul mercato dei bianconeri Gabriel Jesus sembra essere più di una semplice idea di mercato per la Juventus. I bianconeri vanno a caccia di un vice Vlahovic e il brasiliano del City è un profilo più che gradito ad Allegri e alla dirigenza. Secondo il Corriere dello Sport sarebbero due i principali ostacoli. La richiesta del Manchester City, che recentemente ha chiesto 60 milioni di euro all’Arsenal per il cartellino, e l’ingaggio da 6 milioni di euro più bonus all’anno, vicino al tetto dei 7,5 milioni a stagione imposto dalla Juve per i suoi top player. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022)è più didiper l’attaccante. Le ultime sul mercato dei bianconerisembra essere più di una semplice idea di mercato per lantus. I bianconeri vanno a caccia di un vice Vlahovic e ildel City è un profilo più che gradito ad Allegri e alla dirigenza. Secondo il Corriere dello Sport sarebbero due i principali ostacoli. La richiesta del Manchester City, che recentemente ha chiesto 60 milioni di euro all’Arsenal per il cartellino, e l’ingaggio da 6 milioni di euro più bonus all’anno, vicino al tetto dei 7,5 milioni a stagione imposto dallaper i suoi top player. L'articolo proviene da Calcio News ...

