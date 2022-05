Draghi | “La pressione fiscale scenderà rispetto al 2021”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 26 maggio 2022) Intervenuto il 26 maggio al Congresso della Cisl a Roma, il premier Marioha vantato interventi del suo Governo a sostegno degli italiani per 14 miliardi. Quest’anno secondo il premier, lacalerà dello 0,4% in 12 mesi: “La riduzione più consistente negli ultimi 6 anni“. “Il Governo si è mosso con rapidità per tutelare i lavoratori di fronte alle molte crisi dei nostri tempi” ha detto. “Abbiamo introdotto l’assegno unico per i figli; con la riforma dell’Irpef abbiamo sostenuto i redditi delle famiglie, soprattutto le più deboli.” Secondo i calcoli dell’ex banchiere centrale, “questi maggiori trasferimenti valgono a regime quasi 14 miliardi di euro e rendono il nostro sistemapiù razionale e progressivo. Prevediamo che la...