Carol Maltesi, via libera dalla Procura per il funerale: sarà il 6 giugno

Troverà finalmente riposo Carol Maltesi, la giovane di 26 anni uccisa a fine gennaio e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana, 43 anni, a Rescaldina. Il 6 giugno saranno celebrati i funerali.

