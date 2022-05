Calcio: Malagò, 'De Laurentiis su Gravina? Non alimento la polemica' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Le parole di De Laurentiis su Gravina? Sono due persone che conosco molto bene, sono amici, e non alimento questa polemica". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine del Forum del Comitato Leonardo "Sport e Imprese. What's Next?" presso il Salone d'Onore del Coni, sulle parole molto critiche del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nei confronti del presidente della Figc Gabriele Gravina e la risposta del numero uno federale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Le parole di Desu? Sono due persone che conosco molto bene, sono amici, e nonquesta". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, a margine del Forum del Comitato Leonardo "Sport e Imprese. What's Next?" presso il Salone d'Onore del Coni, sulle parole molto critiche del presidente del Napoli Aurelio Denei confronti del presidente della Figc Gabrielee la risposta del numero uno federale.

