Botticelle | Oipa | da Alfonsi salto indietro per tutela cavalli

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma – “Undi anni per ladeidelle. L’assessore all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina, ha dichiarato di considerare le“patrimonio della nostra città”. L’Organizzazione internazionale protezione animali () commenta così quanto comunicato dall’assessore su Facebook ieri dopo aver svolto un sopralluogo a Villa Borghese in una struttura che diventerà, ha dichiarato, “la nuova sede delledi Roma”. Si tratta di stalle, capannoni e altri locali costruiti circa 15 anni fa, ha spiegato, poi abbandonati. “I romani non amano lee l’uso deiper trainare turisti nel traffico, nello smog, sotto ...