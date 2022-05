Alla ricerca della…maternità (Di giovedì 26 maggio 2022) Life&People.it Tutte le giovani donne, superati i 30 anni, iniziano a sentire il peso dell’orologio biologico. La ricerca della maternità sembra avere una data di scadenza per il genere femminile e questo non fa altro che alimentare stress e paranoie. Ci ritroviamo quindi a fare una corsa contro il tempo, mettendo da parte sogni ed ambizioni. Ma questo è solo un punto di vista perché oggi, forse, qualcosa è cambiato. L’argomento di per sé è delicato, per molti ancora un tabù, ma va affrontato e sdemonizzato in nome di tutte le donne che affrontano questa situazione. Qual è il punto di vista delle donne sulla maternità? Dopo tanta ricerca, finalmente siamo riuscite ad avere il posto di lavoro per il quale tanto abbiamo studiato ma il ticchettio dell’orologio incessantemente si fa sentire: diventa sempre più estenuante. Cosa fare? Lasciar perdere ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 26 maggio 2022) Life&People.it Tutte le giovani donne, superati i 30 anni, iniziano a sentire il peso dell’orologio biologico. Ladella maternità sembra avere una data di scadenza per il genere femminile e questo non fa altro che alimentare stress e paranoie. Ci ritroviamo quindi a fare una corsa contro il tempo, mettendo da parte sogni ed ambizioni. Ma questo è solo un punto di vista perché oggi, forse, qualcosa è cambiato. L’argomento di per sé è delicato, per molti ancora un tabù, ma va affrontato e sdemonizzato in nome di tutte le donne che affrontano questa situazione. Qual è il punto di vista delle donne sulla maternità? Dopo tanta, finalmente siamo riuscite ad avere il posto di lavoro per il quale tanto abbiamo studiato ma il ticchettio dell’orologio incessantemente si fa sentire: diventa sempre più estenuante. Cosa fare? Lasciar perdere ...

