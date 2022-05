Una Vita anticipazioni: Jose deve decidere (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una Vita anticipazioni, Jose deve decidere: il Dominguez viene coinvolto in un’altra situazione particolare, ecco cosa succede nella soap. La situazione in casa Dominguez, ormai da diverse puntate, è piuttosto calda; Ignacio ha deciso di andarsene e, come se non bastasse, José e Bellita hanno scoperto che Alodia apetta un bambino da lui. José deve decidere: ecco cosa succede al Dominguez nella soap di Canale 5.La coppia ha offerto massimo sostegno alla ragazza, ma l’unico che può risolvere la situazione è Ignacio; José gli ha inviato una lettera per cercare di convincerlo a tornare. Nel frattempo però, il Dominguez viene coinvolto in tutt’altra faccenda…ecco cosa succede. Una Vita anticipazioni, Jose ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una: il Dominguez viene coinvolto in un’altra situazione particolare, ecco cosa succede nella soap. La situazione in casa Dominguez, ormai da diverse puntate, è piuttosto calda; Ignacio ha deciso di andarsene e, come se non bastasse, José e Bellita hanno scoperto che Alodia apetta un bambino da lui. José: ecco cosa succede al Dominguez nella soap di Canale 5.La coppia ha offerto massimo sostegno alla ragazza, ma l’unico che può risolvere la situazione è Ignacio; José gli ha inviato una lettera per cercare di convincerlo a tornare. Nel frattempo però, il Dominguez viene coinvolto in tutt’altra faccenda…ecco cosa succede. Una...

Advertising

vaticannews_it : 'Ricordo di aver appreso la notizia della condanna a #morte di Juan nell'84 dai notiziari locali che strombazzavano… - SimoPillon : Ho ancora negli occhi i bambini in festa, le mamme sorridenti, i papà felici ieri a Roma alla marcia per la vita. L… - borghi_claudio : In arrivo la letterina dall'europa scritta dal simpatico GENTILONI. Spero sia chiaro a tutti perché il catasto è st… - MT9591 : @uominiedonne Un povero scemo vanesio e innamorato solo di se stesso e della lucina rossa, 44 anni, in cassa integr… - mrjosh75 : RT @Weirdvause: Da molti anni, in Danimarca, sono presenti biblioteche viventi dove si può 'prendere in prestito' una persona invece di un… -