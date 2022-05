Uk, il report sul Partygate: “Alcol eccessivo e feste illegali. Anche alla vigilia del funerale del principe Filippo”. Johnson: “Io responsabile”. Ma non si dimette (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Molti rimarranno sgomenti per il fatto che un comportamento di questo tipo abbia avuto luogo su questa scala nel cuore del governo. Quello che è successo è andato ben al di sotto degli standard previsti“. Il giudizio del rapporto dell’Alta funzionaria Sue Gray sullo scandalo Partygate a Downing Street che ha coinvolto il premier Boris Johnson e il suo entourage suona come una sentenza sulla testa del capo del governo britannico. Una condanna senza sconti del comportamento dell’establishment britannico, sia a livello politico che di funzionari, ritenuto responsabile di una mentalità diffusa nelle sedi istituzionali che hanno portato, come dimostrano immagini ed email, gravi violazioni delle regole anti Covid proprio mentre tutta Europa era costretta in lockdown. Da Boris Johnson non è potuta arrivare altro che una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Molti rimarranno sgomenti per il fatto che un comportamento di questo tipo abbia avuto luogo su questa scala nel cuore del governo. Quello che è successo è andato ben al di sotto degli standard previsti“. Il giudizio del rapporto dell’Alta funzionaria Sue Gray sullo scandaloa Downing Street che ha coinvolto il premier Borise il suo entourage suona come una sentenza sulla testa del capo del governo britannico. Una condanna senza sconti del comportamento dell’establishment britannico, sia a livello politico che di funzionari, ritenutodi una mentalità diffusa nelle sedi istituzionali che hanno portato, come dimostrano immagini ed email, gravi violazioni delle regole anti Covid proprio mentre tutta Europa era costretta in lockdown. Da Borisnon è potuta arrivare altro che una ...

