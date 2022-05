TVE è sempre più la Cenerentola della televisione spagnola (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il progressivo crollo di TVE, una crisi senza soluzione in vista El Paìs, pagina 46, di Rosario G. Gómez. Il cambiamento che RTVE ha intrapreso l’anno scorso con l’elezione di un nuovo gruppo dirigente e di un rinnovato consiglio di amministrazione non ha invertito la china su cui l’azienda è scivolata negli ultimi cinque anni. Oltre allo scarso successo delle proposte di programmazione avanzate sotto la guida di José Manuel Pérez Tornero, c’è un modello di governance che ha generato tensioni interne, un preoccupante calo degli ascolti e un sistema finanziario che rischia di compromettere il futuro dell’emittente pubblica. Con più di 6.400 dipendenti e un budget di oltre 1 miliardo di euro, la società sta rapidamente perdendo peso nel panorama audiovisivo spagnolo. Una coesistenza conflittuale con il consiglio di amministrazione e un rapporto teso con i comitati d’informazione, entità ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il progressivo crollo di TVE, una crisi senza soluzione in vista El Paìs, pagina 46, di Rosario G. Gómez. Il cambiamento che RTVE ha intrapreso l’anno scorso con l’elezione di un nuovo gruppo dirigente e di un rinnovato consiglio di amministrazione non ha invertito la china su cui l’azienda è scivolata negli ultimi cinque anni. Oltre allo scarso successo delle proposte di programmazione avanzate sotto la guida di José Manuel Pérez Tornero, c’è un modello di governance che ha generato tensioni interne, un preoccupante calo degli ascolti e un sistema finanziario che rischia di compromettere il futuro dell’emittente pubblica. Con più di 6.400 dipendenti e un budget di oltre 1 miliardo di euro, la società sta rapidamente perdendo peso nel panorama audiovisivo spagnolo. Una coesistenza conflittuale con il consiglio di amministrazione e un rapporto teso con i comitati d’informazione, entità ...

Advertising

Mercede97647103 : @Dorian221190 @eurovision_tve Grazie per questo messaggio. Qui ci arrabbiamo molto con le sue parole, perché insult… - percepisco25 : @eurovision_tve Anche meno, mamma mia. Ha espresso un’opinione tra l’altro scherzando, in questi anni ha detto molt… - EduSolothurner : @pandators @eurovision_tve Posso seguire @pandators per ore... Chi ha un minimo di cultura sa cos'è l'Italia, il ch… - pandators : @Carlfred11E @eurovision_tve ma la realtà del concorso la rappresenterà per TE, non per tutti! Non potete decidere… - SnorlyArt : @pannaalessandra @EluaBennet @eurovision_tve Già poteva evitare, ma in fin dei conti lo fa sempre su qualsiasi pers… -