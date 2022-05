Sparatoria nella scuola elementare del Texas, 21 morti (Di mercoledì 25 maggio 2022) 19 bambini e 2 adulti uccisi a colpi d’arma da fuoco. È questo il tragico bilancio della Sparatoria avvenuta in Texas, alla scuola elementare di Uvalde. L’autore del massacro è stato identificato: si tratta di Salvador Ramos, 18 anni, studente del liceo del posto. La dinamica Il giovane, prima dell’assalto, ha sparato prima alla nonna, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) 19 bambini e 2 adulti uccisi a colpi d’arma da fuoco. È questo il tragico bilancio dellaavvenuta in, alladi Uvalde. L’autore del massacro è stato identificato: si tratta di Salvador Ramos, 18 anni, studente del liceo del posto. La dinamica Il giovane, prima dell’assalto, ha sparato prima alla nonna, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

