Sopravviverà il Movimento 5 Stelle al 2022?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Reo confesso, a lungo mi sono illuso che i Cinquepotessero diventare i portabandiera dell’Altrapolitica, rifondatrice della sinistrata politica nazionale; poi che il Giuseppe Conte, primo ministro garbato e più che dignitoso nel suo secondo mandato, rivelasse le spalle larghe e la cassa toracica necessarie per far evolvere un’accozzaglia di ultras casinisti nel partito che non c’è: un mix virtuoso di ambientalismo e democrazia radicale. Qualcosa in grado di popolare i peggiori incubi di un banal grande “caviale e Confindustria” alla Carlo Calenda; scuotere l’immobile quotidianità dell’establishment affaristico e senza visione che grava sui nostri giorni. Chi ha esercitato la benevolenza leggendosi queste mie note negli anni passati, saprà che ho sempre indicato l’handicap insuperabile, per dare vita al ricambio di cui il Paese ha vieppiù bisogno, nella figura ...