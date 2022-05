Roma-Feyenoord, Friedkin: “Grande gioia partecipare ad una finale” (Di mercoledì 25 maggio 2022) In occasione della cena di Gala dell’Uefa a Tirana, sede della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, ha preso la parola Dan Friedkin, patron dei giallorossi: “partecipare ad una finale è una Grande gioia. Siamo convinti che questo club abbia ampi margini di crescita e presto potrà arrivare ai massimi livelli“. A riportare queste parole sono delle fonti Uefa. Presenti a tale cena anche Ceferin, numero uno dell’Uefa, il Premier albanese Edi Rama ed il presidente della federcalcio Armand Duka. Non sono mancati ovviamente il presidente del Feyenoord Toon Van Bodegom, il sindaco di Tirana Erion Veliaj e l’ambasciatore italiano Fabrizio Bucci, noto tifoso giallorosso. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) In occasione della cena di Gala dell’Uefa a Tirana, sede delladi Conference League tra, ha preso la parola Dan, patron dei giallorossi: “ad unaè una. Siamo convinti che questo club abbia ampi margini di crescita e presto potrà arrivare ai massimi livelli“. A riportare queste parole sono delle fonti Uefa. Presenti a tale cena anche Ceferin, numero uno dell’Uefa, il Premier albanese Edi Rama ed il presidente della federcalcio Armand Duka. Non sono mancati ovviamente il presidente delToon Van Bodegom, il sindaco di Tirana Erion Veliaj e l’ambasciatore italiano Fabrizio Bucci, noto tifoso giallorosso. SportFace.

