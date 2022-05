Pentathlon | Cdm Ankara 2022 | dieci i convocati azzurri

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Sonogliper la tappa di World Cupdimoderno, in programma dal 7 al 12 giugnoad, in Turchia. Si tratta del quarto e ultimo impegno prima di Coppa del Mondo prima delle finali di fine giugno. Questi i nomi scelti dal direttore tecnico Andrea Valentini: Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Aurora Tognetti (Carabinieri), Francesca Tognetti (Carabinieri), Alessandro Colasanti (Carabinieri), Stefano Frezza (Aeronautica), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre). Per quanto riguarda la staffetta mista, invece, scelti Alessandra Frezza (Aeronautica) e Roberto Micheli (Fiamme Oro). SportFace.