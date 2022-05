“Non so come ho fatto”. Emma Marrone in lacrime, non nasconde nulla: una grande emozione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Emma Marrone scoppia in lacrime. La cantante salentina compie la bellezza di 38 anni. Con sacrificio e costanza, Emma ha dimostrato di scalare la vetta del successo facendo affidamento sulla propria voglia di vivere e circondata da un affetto sempre crescente da parte dei fan. E in occasione del giorno del compleanno, il ricordo di una fase che ha certamente segnato la sua vita e il suo percorso come donna e come artista. Una sorpresa speciale nel giorno del compleanno di Emma Marrone che arriva da parte del suo affezionatissimo fanclub. A riprendere il momento della commozione ci ha pensato la manager della cantante, Francesca Savini, che è stata anche la prima persona a porgere i suoi auguri. È bastato davvero poco per toccare le corde del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)scoppia in. La cantante salentina compie la bellezza di 38 anni. Con sacrificio e costanza,ha dimostrato di scalare la vetta del successo facendo affidamento sulla propria voglia di vivere e circondata da un affetto sempre crescente da parte dei fan. E in occasione del giorno del compleanno, il ricordo di una fase che ha certamente segnato la sua vita e il suo percorsodonna eartista. Una sorpresa speciale nel giorno del compleanno diche arriva da parte del suo affezionatissimo fanclub. A riprendere il momento della commozione ci ha pensato la manager della cantante, Francesca Savini, che è stata anche la prima persona a porgere i suoi auguri. È bastato davvero poco per toccare le corde del ...

