Marotta | «Lukaku e Hakimi mi hanno chiesto la cessione Serie A transitoria»

Le parole dell'ad nerazzurro Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato all'evento organizzato da Il Mattino per i 130 anni CESSIONI – «Il presidente De Laurentiis è sempre diretto e ha sempre grande diplomazia. Avendo 45 anni di esperienza in questo mondo, tra campo e scrivania, posso dire che fino al 2000 noi eravamo l'El Dorado del calcio in termini di qualità, partite, sia in termini di grandi giocatori e anche sul piano degli ingaggi. I calciatori venivano qui, come Maradona, e finivano la loro carriera qui. Oggi il nostro è un campionato di transizione, vedete Lukaku e Hakimi che sono arrivati da Manchester United e Real Madrid e poi al termine della stagione mi hanno chiesto andare via» CHAMPIONS – «La gestione va avanti con un progetto iniziato qualche anno fa e deve proseguire nella ...

