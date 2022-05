Mariupol | scoperti 200 morti | “Abbandonati nei sacchi neri”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’orrore tra le macerie di un palazzo: «I corpi sono in stato di decomposizione». Mosca: «Il processo agli Azovstal si terrà qui»

Circa 200 corpi sono statitra le macerie di un rifugio durante lo smantellamento dei blocchi di un grattacielo vicino alla stazione di servizio suburbana - 2 su Myru Avenue. La ...Circa 200 corpi sono statitra le macerie di un rifugio durante lo smantellamento dei blocchi di un grattacielo vicino alla stazione di servizio suburbana - 2 su Myru Avenue. La ...Orrore a Mariupol, la città costiera nel sud dell’Ucraina presa d’assalto dai russi. Secondo il portavoce del primo cittadino Petro Andryushchenko sono stati venuti alla luce 200 cadaveri. Si tratta d ...Il 'no' del falco e la posizione più 'morbida' del Cremlino. Il piano di pace proposto dall'Italia per mettere fine al conflitto in Ucraina continua a tenere ...