LIVE – Cagliari-Sampdoria 0-0 | quarti di finale Final Four Primavera 2021 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Latestuale di, match valido per ididelledel campionato. Si torna in campo per il secondo quarto ditra i rossoblù e i blucerchiati: chi vince affronterà l’Inter. Appuntamento allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo alle ore 17. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA0-0 23?- Sul cross del calcio d’angolo terzo tempo di Di Stefano, che di testa manda largo però 22?- Clamorosa occasione con Malagrida, che si accentra bene e conclude dal limite dell’area. ...