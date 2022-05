Letta: dobbiamo tutti aiutasre Draghi, smarcamenti non risolvono problemi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel governo non ci sono questioni di "carattere personale", ma "differenze politiche", l'importante è che tutti lavorino per "trovare soluzioni" e non per piantare "bandierine", perché "non è così che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel governo non ci sono questioni di "carattere personale", ma "differenze politiche", l'importante è chelavorino per "trovare soluzioni" e non per piantare "bandierine", perché "non è così che ...

Advertising

Andrea07716577 : @PoliticaPerJedi Questa è la solita minestra riscaldata. Dobbiamo puntare più in alto. La soluzione c'è... l'abbiam… - salvfor3 : RT @Birillaclic: @evamarghe In tantissimi dobbiamo far sentire il nostro appoggio al Presidente Draghi, il solo che può garantire la nostra… - Birillaclic : @evamarghe In tantissimi dobbiamo far sentire il nostro appoggio al Presidente Draghi, il solo che può garantire la… - albertoorselli : @PoliticaPerJedi @nemiroski Cioè dice che dobbiamo otturarci il naso e votare questo PD per arginare la meloni?O le… - zazoomblog : Letta al Pd: Facciamo fatica a parlare con donne e giovani dobbiamo impegnarci di più - #Letta #Facciamo #fatica… -

Letta: dobbiamo tutti aiutasre Draghi, smarcamenti non risolvono problemi Il punto, ha insistito Letta, sono i soldi del Pnrr: "Io penso che ci sia bisogno veramente in questo momento dell'impegno di tutti a superare i problemi che ci sono, a trovare soluzioni, intese. ... Gli errori di Xi, Putin e Merkel. Mentre Draghi... Le frasi di Soros ... sulla base della proposta del leader del Partito democratico, Enrico Letta , di un piano per un'... ha fatto notare, potrebbe non essere vero nel contesto di questo conflitto e quindi dobbiamo "... Agenzia askanews Letta: dobbiamo tutti aiutasre Draghi, smarcamenti non risolvono problemi Io penso che in questo momento debba prevalere il senso dell'unità ... Il punto, ha insistito Letta, sono i soldi del Pnrr: "Io penso che ci sia bisogno veramente in questo momento dell'impegno ... Il punto, ha insistito, sono i soldi del Pnrr: "Io penso che ci sia bisogno veramente in questo momento dell'impegno di tutti a superare i problemi che ci sono, a trovare soluzioni, intese. ...... sulla base della proposta del leader del Partito democratico, Enrico, di un piano per un'... ha fatto notare, potrebbe non essere vero nel contesto di questo conflitto e quindi"... Letta: dobbiamo tutti aiutasre Draghi, smarcamenti non risolvono problemi Io penso che in questo momento debba prevalere il senso dell'unità ... Il punto, ha insistito Letta, sono i soldi del Pnrr: "Io penso che ci sia bisogno veramente in questo momento dell'impegno ...