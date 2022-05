Leao via dal Milan? "L'unico big non blindato", pesanti indiscrezioni sull'uomo-scudetto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha trascinato il Milan alla conquista dello scudetto e vinto il premio di miglior giocatore del campionato. Insomma, nelle ultime settimane Rafael Leao è diventato quel fenomeno che Paolo Maldini aveva intravisto nel talento un po' discontinuo che giocava nel Lille. Tanto da acquistarlo nell'estate del 2019, la sua prima da direttore tecnico del club, per 22 milioni di euro (più il cartellino del difensore Tiago Djalo) e affidargli gran parte del peso dell'attacco rossonero. Adesso, però, quella stessa dirigenza si trova davanti a un bivio: fare di tutto per rinnovargli il contratto, accettando le sue laute (ma motivate) richieste, o venderlo subito per iscrivere a bilancio una straordinaria plusvalenza, aumentando il tesoretto da investire sul mercato. L'attuale intesa (da 1,4 milioni netti a stagione), dopotutto, scade nel 2024 e se ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha trascinato ilalla conquista delloe vinto il premio di miglior giocatore del campionato. Insomma, nelle ultime settimane Rafaelè diventato quel fenomeno che Paolo Maldini aveva intravisto nel talento un po' discontinuo che giocava nel Lille. Tanto da acquistarlo nell'estate del 2019, la sua prima da direttore tecnico del club, per 22 milioni di euro (più il cartellino del difensore Tiago Djalo) e affidargli gran parte del peso dell'attacco rossonero. Adesso, però, quella stessa dirigenza si trova davanti a un bivio: fare di tutto per rinnovargli il contratto, accettando le sue laute (ma motivate) richieste, o venderlo subito per iscrivere a bilancio una straordinaria plusvalenza, aumentando il tesoretto da investire sul mercato. L'attuale intesa (da 1,4 milioni netti a stagione), dopotutto, scade nel 2024 e se ...

