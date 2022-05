Le parole di Ranucci dopo le perquisizioni a Report per il servizio su Capaci

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La Procura di Caltanissetta ha specificato che la perquisizione effettuata nella casa del giornalista Paolo Mondani e poi nella redazione diin via Teulada a Roma “non riguarda in alcun modo l’attività di informazione svolta dal giornalista, benché la stessa sia presumibilmente susseguente ad una macroscopica fuga di notizie”. Nel mirino unbasato sulla testimonianza del pentito Alberto Lo Cicero che collocherebbe il leader di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie aper un “sopralluogo” mesi prima dell’attentato a Giovanni Falcone. Intervistato da La Stampa, il conduttore Sigfridoha commentato: “Non lo voglio vedere come atto ostile alla libertà di stampa, ma certo la modalità dell’intervento, firmato peraltro tre giorni prima della messa in onda, fa molto riflettere sul rischio ...