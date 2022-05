La russa VK lancia l’app store “RuStore” come alternativa ai rivali occidentali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il gruppo Internet russo VK lancia Rustore, un app store fatto in casa, l’ultimo di una campagna approvata dal Cremlino per realizzare una gamma di servizi digitali domestici per sostituire i rivali occidentali. In particolar modo, Rustore rappresenta un’altra alternativa alla lista di applicazioni di Google Play. Spesso soprannominato «Facebook russo», VK ha dichiarato che una versione beta dello store, nominata «Rustore», sarà disponibile da oggi per gli utenti dei dispositivi Android. Apple e Google, i maggiori app store del mondo, come abbiamo già raccontato hanno limitato fortemente o sospeso i servizi agli utenti russi dopo l’invasione di Putin in Ucraina. Leggi anche > Anonymous rivendica ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il gruppo Internet russo VKRu, un appfatto in casa, l’ultimo di una campagna approvata dal Cremlino per realizzare una gamma di servizi digitali domestici per sostituire i. In particolar modo, Rurappresenta un’altraalla lista di applicazioni di Google Play. Spesso soprannominato «Facebook russo», VK ha dichiarato che una versione beta dello, nominata «Ru», sarà disponibile da oggi per gli utenti dei dispositivi Android. Apple e Google, i maggiori appdel mondo,abbiamo già raccontato hanno limitato fortemente o sospeso i servizi agli utenti russi dopo l’invasione di Putin in Ucraina. Leggi anche > Anonymous rivendica ...

Advertising

giornalettismo : La russa #VK lancia l’app store “RuStore” come alternativa ai servizi dei rivali occidentali #RussianUkrainianWar - fed851 : @ROBYBOX Mica tanto Biden lancia un messaggio La controparte manda un messaggio È per questo che bisogna essere sal… - Ualhalla : RT @fabry_il_bomber: ???????? 2 aerei da caccia Sukhoi Su-25 ucraini a bassa quota (il secondo lancia posteriormente flare per confondere i sis… - carlo_rodini : E tu inviti chi afferma che Putin abbia invaso l Ucraina sol perchè si era impedito l uso della lingua russa È il… - 9431669 : RT @fabry_il_bomber: ???????? 2 aerei da caccia Sukhoi Su-25 ucraini a bassa quota (il secondo lancia posteriormente flare per confondere i sis… -