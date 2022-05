Kessié: “In questi cinque anni siamo riusciti a tornare in Champions League e a vincere lo Scudetto. Sul mio addio…” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Frank Kessié, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canal + Sport Africa. Il centrocampista ha parlato dei cinque anni trascorsi al Milan e ha confermato che non rinnoverà il contratto. Molto probabilmente, l’ivoriano andrà al Barcellona, con il quale ha già un contratto da tempo. In questo modo Kessié ha salutato Milano dopo cinque anni. “Sono sensazioni veramente forti. Sono stati cinque anni molto importanti dove ho sposato un progetto. Sono molto felice per la città, per la società, per i miei compagni, per l’allenatore, per me e per tutta la mia famiglia. È il mio ultimo mese di contratto qui, ma in questi cinque anni siamo ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Frank, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canal + Sport Africa. Il centrocampista ha parlato deitrascorsi al Milan e ha confermato che non rinnoverà il contratto. Molto probabilmente, l’ivoriano andrà al Barcellona, con il quale ha già un contratto da tempo. In questo modoha salutato Milano dopo. “Sono sensazioni veramente forti. Sono statimolto importanti dove ho sposato un progetto. Sono molto felice per la città, per la società, per i miei compagni, per l’allenatore, per me e per tutta la mia famiglia. È il mio ultimo mese di contratto qui, ma in...

Advertising

MaldiniLos : #Kessie: 'È il mio ultimo mese di contratto qui, ma in questi cinque anni siamo riusciti a tornare in Champions Lea… - DIRETTADCM : È il mio ultimo mese di contratto qui, ma in questi cinque anni siamo riusciti a tornare in Champions League e a vi… - Andrew88306241 : @interdefender Ma certo..Zapata e Silvestre = Tomori Kalulu, Constant = Theo, Birsa vale Tonali, Kessie e Bennacer… - Troves_2 : @IlBuonFabio @Koro_acm1899 Facendo questi 3 innesti (switch tata con sportiello e Pliz terzo, Pobega per Kessie e P… - acmilandevilZ : Onore e rispetto fino all'ultima del campionato segnando anche un gol stupendo e pesante. In tanti ti criticano ma… -

Kessie conferma l'addio al Milan: 'E' il mio ultimo mese di contratto. Scudetto, non c'è modo migliore di salutarsi' È il mio ultimo mese di contratto qui, ma in questi cinque anni siamo riusciti a tornare in Champions League e a vincere lo scudetto. Ho fatto quello per il quale mi avevano comprato e penso che non ... Non serve un campione, per battere gli stereotipi: l'Africa vincente dello sport Una di questi, Paola Egonu è stata scelta come rappresentante dell Europa alla sfilata inaugurale ... Osimhen, Abraham, Koulibaly, Kessié. "Lo sport dei Giochi Olimpici ci ha mostrato un Italia diversa,... È il mio ultimo mese di contratto qui, ma incinque anni siamo riusciti a tornare in Champions League e a vincere lo scudetto. Ho fatto quello per il quale mi avevano comprato e penso che non ...Una di, Paola Egonu è stata scelta come rappresentante dell Europa alla sfilata inaugurale ... Osimhen, Abraham, Koulibaly,. "Lo sport dei Giochi Olimpici ci ha mostrato un Italia diversa,...