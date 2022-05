Johnny Depp, al processo l’ex Kate Moss: “Non mi ha mai spinto per le scale o preso a calci” – Video (Di mercoledì 25 maggio 2022) Kate Moss ha deposto al processo per diffamazione che oppone Johnny Depp all’ex moglie Amber Heard. La supermodella ha testimoniato in Videoconferenza in apertura della 22esima giornata del processo su richiesta di Depp, con cui ha avuto una relazione negli anni Novanta: “Stavamo uscendo dalla camera, diluviava e sono scivolata per le scale. Mi ha soccorsa e aiutata. Johnny durante la nostra relazione non mi ha mai spinto o preso a calci”, ha detto Kate Moss rispondendo alle domande dell’avvocato di Depp. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha deposto alper diffamazione che opponealmoglie Amber Heard. La supermodella ha testimoniato inconferenza in apertura della 22esima giornata delsu richiesta di, con cui ha avuto una relazione negli anni Novanta: “Stavamo uscendo dalla camera, diluviava e sono scivolata per le. Mi ha soccorsa e aiutata.durante la nostra relazione non mi ha mai”, ha dettorispondendo alle domande dell’avvocato di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

