Incidente A4: muore un uomo all'altezza di Brescia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si registra una vittima nel grave Incidente che ha avuto luogo sull'autostrada A4. Il tragico impatto, avvenuto sull'autostrada che attraversa la Pianura Padana, si è verificato all'altezza di Brescia. Nel tratto tra le uscite «Centro» ed «Ovest» della città lombarda ha perso la vita un uomo di 41 anni. Incidente A4 Brescia: la dinamica Secondo quanto riporta Brescia Oggi l'impatto è avvenuto attorno alle ore 11. In direzione Milano un'auto ha tamponato un mezzo pesante che era in coda a causa del traffico. La violenza dell'impatto ha generato il decesso dell'automobilista. La vettura ha sbattuto con uno degli spigoli posteriori del camion, in una dinamica che non ha lasciato scampo al suo conducente. Sul luogo dell'accaduto si è registrato l'intervento dei soccorsi ...

