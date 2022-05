Francesca De Andrè choc | “Il mio fidanzato mi riempiva di botte | ero irriconoscibile Gli uomini così devono pagare!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo l’esperienza al Grande Fratello,De André aveva deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a un progetto più intimo e personale: quello di creare una famiglia con il suoGiorgio. Qualche settimana fa, la nipote del grande Fabrizio Deè tornata sui social dopo una lunga assenza svelando di essere in condizioni psico fisiche tragiche, in quanto vittima di violenza. Nel corso di un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini,Deha raccontato quando ha avuto inizio questo inferno: In realtà da subito, da quando ho iniziato a frequentare questa persona. Ho conosciuto il dolore di un amore malato, il dolore fisico e mai quella bolla di felicità che aspettavo e aspettavo. Nella mia testa ho sospeso questo amore in due fasi: ...