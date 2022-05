Fiorentina, prove di disgelo con l’Arsenal per Torreira… sullo sfondo Juve e Lazio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fiorentina e Arsenal potrebbe rivedersi e provare a trovare un accordo difficile quanto impossibile: dopo il 31 maggio l’Arsenal potrà trattare con chiunque prove di disgelo tra la Fiorentina e l’Arsenal dopo le tensioni dei giorni scorsi per il riscatto di Torreira. La Viola voleva uno sconto rispetto ai 15 milioni pattuiti nell’estate scorsa, mentre i Gunners volevano tutta la parte. E’ di qualche giorno fa della notizia che la Fiorentina non avrebbe riscattato Torreira, ma è anche vero che c’è tempo fino al 31 maggio per portare a termine l’operazione e il centrocampista farebbe comodo in vista dell’Europa alla squadra di Italiano. l’Arsenal dopo il 31 maggio potrà trattare con chi vuole e sullo sfondo ci sono ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022)e Arsenal potrebbe rivedersi e provare a trovare un accordo difficile quanto impossibile: dopo il 31 maggiopotrà trattare con chiunqueditra ladopo le tensioni dei giorni scorsi per il riscatto di Torreira. La Viola voleva uno sconto rispetto ai 15 milioni pattuiti nell’estate scorsa, mentre i Gunners volevano tutta la parte. E’ di qualche giorno fa della notizia che lanon avrebbe riscattato Torreira, ma è anche vero che c’è tempo fino al 31 maggio per portare a termine l’operazione e il centrocampista farebbe comodo in vista dell’Europa alla squadra di Italiano.dopo il 31 maggio potrà trattare con chi vuole eci sono ...

