Festival di Cannes, i Maneskin sul red carpet per la première di "Elvis" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver conquistato i palchi di tutto il mondo, i Maneskin sono arrivati oggi sulla Croisette di Cannes per la première di Elvis, il nuovo film del regista Baz Luhrmann, dedicato all'icona del rockabilly Elvis Presley. Per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan si tratta del debutto in qualità di autori di una colonna sonora cinematografica. La band romana ha realizzato una cover speciale del brano If I Can Dream, eseguito, in parte, in anteprima mondiale durante la finalissima dell'Eurovision Song Contest di Torino. La band ha sfilato sul red carpet insieme al regista del film, all'attore Austin Butler, che interpreta il ruolo di Elvis e al premio Oscar Tom Hanks, che interpreta il ruolo del il colonnello Tom Parker, il manager del re del rock 'n' roll.

