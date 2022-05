È assedio a Severodonetsk. "Impossibile salvare i civili"

Advertising

Marilenapas : RT @peacelink: Continua ad essere il #Donbass la regione #ucraina dove il conflitto aumenta di giorno in giorno la sua intensità. E l'obiet… - peacelink : Continua ad essere il #Donbass la regione #ucraina dove il conflitto aumenta di giorno in giorno la sua intensità.… - JattoniDallAsen : RT @Corriere: Severodonetsk, la città operaia che può diventare la nuova Mariupol: è sotto assedio da quattro lati - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Severodonetsk, la città operaia che può diventare la nuova Mariupol: è sotto assedio da quattro lati - StefaniaFalone : RT @ilgiornale: Si intensifica l'offensiva russa nel Donbass e Mosca schiera nella regione sud orientale dell'Ucraina - cuore industriale d… -

... dice al Guardian che i militari arresisi all'Azovstal dopo tre mesi disono detenuti in ... E si registrano combattimenti a. Nella regione di Kiev, racconta in tv il capo della ...... il tentativo fallito dia Kiev e la penetrazione nell'est con attacchi reiterati su ... a Popasna e nella stessa. Inoltre i russi possono contare ora non solo sulle forze ...Prima della guerra Severodonetsk aveva circa 100mila abitanti. Ora è una delle ultime roccaforti rimaste all'Ucraina nelle regioni dell'est, e per questo è ...Sotto tiro dell'armata rossa c'è la città chiave per la conquista del Lugansk, ma secondo l'intelligence l'avanzata resta lenta ...