Cosa significa per la Russia pagare il debito in rubli (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Russia intende continuare a pagare gli interessi e le tranche del suo debito estero in rubli se gli Usa le impediranno di farlo in dollari: la guerra delle sanzioni va verso un nuovo momento decisivo? Secondo quanto ha detto il ministero delle Finanze di Mosca, citato dall'agenzia Tass, la decisione della Russia è di InsideOver.

