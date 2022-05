Conte e Giarrusso, battibecco al veleno. Il leader 5S: “Ha chiesto solo poltrone”. La replica: “Bugie diffamatorie” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sulle prime Giuseppe Conte prova a sfogare indignazione e rabbia, tutta su Salvini. Quell’ultimo addio al M5S – quello dell’ex Iena Giarrusso – che l’ex premier governa tra strappi e spintoni, è indigesto non poco. Tanto che, col passare delle ore, quell’ennesimo esodo di un ultimo dissidente – che se ne va sbattendo la porta e annunciando di volerne aprire subito un’altra con un suo Movimento – deve aver lavorato in sottofondo. E così vengono a galla mal sopiti malumori e colpi in canna evidentemente da tempo. E le dichiarazioni del leader grillino non solo assumono toni litigiosi e allusività belligerante, ma lasciano anche trapelare un nervosismo e un risentimento che si fatica a far risalire esclusivamente a quest’ultimo divorzio politico. Conte: «Giarrusso va via? Non abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sulle prime Giuseppeprova a sfogare indignazione e rabbia, tutta su Salvini. Quell’ultimo addio al M5S – quello dell’ex Iena– che l’ex premier governa tra strappi e spintoni, è indigesto non poco. Tanto che, col passare delle ore, quell’ennesimo esodo di un ultimo dissidente – che se ne va sbattendo la porta e annunciando di volerne aprire subito un’altra con un suo Movimento – deve aver lavorato in sottofondo. E così vengono a galla mal sopiti malumori e colpi in canna evidentemente da tempo. E le dichiarazioni delgrillino nonassumono toni litigiosi e allusività belligerante, ma lasciano anche trapelare un nervosismo e un risentimento che si fatica a far risalire esclusivamente a quest’ultimo divorzio politico.: «va via? Non abbiamo ...

