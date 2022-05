Concorso | il Comune di Orbetello assume Istruttori Tecnici Geometri

Advertising

Ti Consiglio

Orbetello : Ildi orbetello rende noto che il bando diper l'assunzione di n. 4 Istruttori Tecnici Geometri presso ildi Orbetello è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale ...L'amministrazione comunale ha preparato due bandientrambi per mobilità volontaria per ... Per tutte le info consultare il sito deldi Cogoleto. Informazioni sull'autore del […] ... Comune di Sacile: concorso per collaboratori farmacisti Un concorso scolastico, un seminario informativo ed escursioni ... Le guide proporranno due brevi escursioni: una alle Casacce nel comune di Loro Ciuffenna e l’altra alla Crocina nel comune di Talla.si potrebbe essere riassegnati ad un’altra scuola e in un altro Comune. Per fortuna, arriva finalmente una buonissima notizia per tutti i docenti precari. È in arrivo per quest’estate un Concorso ...