Cina: Xi parla con Alto Commissario Onu diritti umani, 'no strumentalizzazioni' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Pechino, 25 mag. (Adnkronos) - Il leader cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio in collegamento video con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in visita in Cina. Lo riporta l'agenzia Xinhua all'indomani delle rivelazioni degli "Xinjiang Police Files". Secondo l'agenzia cinese, Xi ha parlato dell' "impegno" per la "protezione e la tutela globale dei diritti umani". "Non vanno politicizzate, strumentalizzate o trattate con doppi standard le questioni relative ai diritti umani", ha affermato Xi secondo la Cctv, aggiungendo che il gigante asiatico ha "un percorso di sviluppo dei diritti umani" che si "adatta alle condizioni nazionali" e che non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Pechino, 25 mag. (Adnkronos) - Il leader cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio in collegamento video con l'delle Nazioni Unite per i, Michelle Bachelet, in visita in. Lo riporta l'agenzia Xinhua all'indomani delle rivelazioni degli "Xinjiang Police Files". Secondo l'agenzia cinese, Xi hato dell' "impegno" per la "protezione e la tutela globale dei". "Non vanno politicizzate, strumentalizzate o trattate con doppi standard le questioni relative ai", ha affermato Xi secondo la Cctv, aggiungendo che il gigante asiatico ha "un percorso di sviluppo dei" che si "adatta alle condizioni nazionali" e che non ...

