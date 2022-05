Cento anni dalla nascita di Enrico Berlinguer. Una biografia minima, in numeri (Di mercoledì 25 maggio 2022) Oggi ricorrono i Cento anni dalla nascita di Enrico Berlinguer. Lo statista sassarese è stato segretario del Partito comunista italiano dal 1972 fino al 1984, anno della morte. Fu promotore dell'idea del "compromesso storico" tra le due grandi forze popolari, quella comunista e quella democristiana. Durante la sua segreteria guidò inoltre il partito verso il progressivo distacco dall'Unione Sovietica. Qualche numero su Enrico Berlinguer. 26 È l’età di Enrico Berlinguer quando, nel 1948, entra nella direzione del partito comunista. Nel 1943, a 21 anni, aderisce al partito e sei anni dopo diventa segretario generale della Fgci, la Federazione giovanile comunista. 97 I giorni ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Oggi ricorrono idi. Lo statista sassarese è stato segretario del Partito comunista italiano dal 1972 fino al 1984, anno della morte. Fu promotore dell'idea del "compromesso storico" tra le due grandi forze popolari, quella comunista e quella democristiana. Durante la sua segreteria guidò inoltre il partito verso il progressivo distacco dall'Unione Sovietica. Qualche numero su. 26 È l’età diquando, nel 1948, entra nella direzione del partito comunista. Nel 1943, a 21, aderisce al partito e seidopo diventa segretario generale della Fgci, la Federazione giovanile comunista. 97 I giorni ...

Advertising

RaiCultura : Per i cento anni dalla nascita (#25maggio 1922), #RaiCultura dedica a Enrico #Berlinguer uno speciale: foto, interv… - reportrai3 : Salgono gli ascolti di #Report: nell’ultima puntata in crescita dell’1% il pubblico fino ai 24 anni. Il pubblico di… - PdBasilicata : RT @Maddas28: Cento anni dalla nascita di Enrico Berlinguer. Sulla strada da lui tracciata, il nostro impegno sia per una politica al servi… - pdabruzzo : RT @michelefina: “Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi, può essere conosciuto, interpretato, tr… - gilenosav : RT @michelefina: “Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi, può essere conosciuto, interpretato, tr… -